Kırgızistan Konsolosluk binasında yangın - Son Dakika

Kırgızistan Konsolosluk binasında yangın

Binanın alevler içerisinde kaldığı anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Taksim Meydanında bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangın, saat 22: 30 sıralarında Taksim Meydanında bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lamartin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kısa süreli hareketliliğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından son buldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Alevli yanma kamerada

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında çıkan yangından yükselen alevler kısa sürede üst kata sıçradı. Binanın alevler içerinde olduğu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.