Kırgızistan, Kovid-19 sebebiyle 6 bin vatandaşını ülkeye getirdi - Son Dakika
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Kırgızistan, Kovid-19 sebebiyle 6 bin vatandaşını ülkeye getirdi

6 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sınırların kapatılmadan önce 6 binden fazla vatandaşlarını ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Kırgızistan, Kovid-19 sebebiyle 6 bin vatandaşını ülkeye getirdi, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sınırların kapatılmadan önce 6 binden fazla vatandaşlarını ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Ceenbekov, olağanüstü halin (OHAL) uzatılmasına onay verilmesi için geldiği meclis genel kurulunda, Kovid-19'la ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınırların kapatılmadan önce 6 binden fazla Kırgızistan vatandaşını ülkeye getirdiklerini aktaran Ceenbekov, şunları dile getirdi:

"Yurt dışında olan ve enfeksiyonun patlak vermesinden sonra anavatanlarına dönmek isteyen yurttaşlarımızın durumunu iyi anlıyorum. Diğer ülkeler gibi fırsat ortaya çıkar çıkmaz, bu sorunu çözmeye başlayacağız."

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın gümrük kapılarını kapatmasından sonra Rusya'da mahsur kalan 110 tır şoförünün bekleyişinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Rusya'nın birçok şehrinin yanı sıra Türkiye ve Arabistan'da çalışan Kırgızistan vatandaşları da ülkeye dönmek için yardım istiyor.

OHAL ve 20.00-07.00'de sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 449'a çıktı, 5 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:52 Kaynak: AA

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