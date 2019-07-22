Son Dakika Haberleri: Kırgızistan’la 500 adet otobüslük anlaşma
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Kırgızistan’la 500 adet otobüslük anlaşma

1 dakika önce

Anadolu Holding iştiraklerinden Anadolu Isuzu, bir seferde yapılan en büyük otobüs ihracatı için ön anlaşmayı imzaladı.

Kırgızistan’la 500 adet otobüslük anlaşma, System.String[]
Anadolu Holding iştiraklerinden Anadolu Isuzu, bir seferde yapılan en büyük otobüs ihracatı için ön anlaşmayı imzaladı. Anadolu Isuzu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 500 otobüs için görüşmelere başladı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:37 
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