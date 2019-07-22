Kırgızistan’la 500 adet otobüslük anlaşma

Anadolu Holding iştiraklerinden Anadolu Isuzu, bir seferde yapılan en büyük otobüs ihracatı için ön anlaşmayı imzaladı.

Anadolu Holding iştiraklerinden Anadolu Isuzu, bir seferde yapılan en büyük otobüs ihracatı için ön anlaşmayı imzaladı. Anadolu Isuzu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 500 otobüs için görüşmelere başladı.

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