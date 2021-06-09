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"Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz" - Son Dakika

"Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz"

09.06.2021 20:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Otuz yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Otuz yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu. Bu yıl aynı zamanda ilişkilerimizi Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltmemizin 10. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Kardeş ülke ve stratejik ortak Kırgızistan Cumhuriyeti'yle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını da tebrik etti.

"FETÖ'NÜN, HER İKİ ÜLKE İÇİN DE MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Otuz yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu yıl aynı zamanda ilişkilerimizi Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltmemizin 10. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. "

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleden, bölgesel iş birliğine kadar gündemdeki tüm konuları ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün, her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler, FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz" dedi.

"SİYASİ İSTİKRAR YOLUNDA ATTIKLARI HER ADIMDA KIRGIZ CUMHURİYETİ'NİN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin, Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan Anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı, yönetim sistemi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan'a ve Kırgız halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol alacağına inanıyorum. "

Türkiye'nin bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyeti- Tacikistan sınırında bazı müessif olayların meydana geldiğini hatırlatarak iki kardeş ülke arasında yaşanan bu olayın üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması, en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz" dedi.

"1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN GAYRETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Gerçekleştirilen görüşmelerde ticari ilişkileri de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacminde salgın dönemine rağmen önemli bir düşüş yaşanmadığını vurgulayarak, "Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır. Taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik" şeklinde konuştu.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiride, bir sonraki Konsey toplantısına kadar geçecek sürede atılacak adımlara ilişkin yol haritasının da belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda şunları kaydetti: "Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda Değerli Kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. El birliği içinde ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu arada attığımız adımlarla inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans arttırmak suretiyle, bu gidiş gelişler çok daha farklı olacak, çok daha sıkı olacak ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. Yine bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına vardık. "

Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz' - Son Dakika


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