Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Meclis Ba?kanı Dastanbek Dzhumabekov, Bursa'da
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Kırgızistan Meclis Ba?kanı Dastanbek Dzhumabekov, Bursa'da

5 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri kapsamında Türkiye'de bulunan Kırgızistan Meclis Ba?kanı Dastanbek Dzhumabekov, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

Kırgızistan Meclis Ba?kanı Dastanbek Dzhumabekov, Bursa'da, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri kapsamında Türkiye'de bulunan Kırgızistan Meclis Ba?kanı Dastanbek Dzhumabekov, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.
İznik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretleri kapsamında İznik Belediyesini ziyaret eden Dzhumabekov, İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından karşılandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dzhumabekov Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a kendilerini sıcak karşıladıkları için teşekkür etti.
Atalarını ziyaret etmek için İznik'e geldiklerini dile getiren Dzhumabekov, "Atalarımıza Kur'an okumak için buraya benimle Kırgızistan parlamentosundan altı milletvekili daha geldi. İznik'te babalarımız 1330 yıllarında şehit olmuşlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu türbeyi koruduğunuz için biz de onları ziyaret ederek onlara Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Biz gelirken etrafa baktık şehir çok güzel, konumu da çok güzel yerde ve gelişmekte olduğunu gördük. Bundan sonra bu şehrin gelişmesine Türk dünyasına katkılarına yardımcı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Kağan Mehmet Usta ve Suat Seyitoğlu ise ziyaretleri için Kırgız heyetine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Usta, Dzhumabekov'a İznik yapımı çini vazo hediye etti.
Kırgız heyet, daha sonra İznik Kırgızlar Türbesi'nde Kur'an okuyup dua etti.
Kırgızistan, Türkiye, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:35 Kaynak: AA
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