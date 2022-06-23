Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

23.06.2022 18:05
Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurul toplantısı için Çolpon-Ata şehrine gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurul toplantısı için Çolpon-Ata şehrine gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Meclis Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamıtov-Şentop görüşmesinde, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların etkinleştirilmesi ve parlamentolar arası iş birliğinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Mamıtov, Kırgızistan'ın, Türkiye ile kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye özel önem verdiğini belirterek, "Ülkeler arasında yüksek düzeyde bir siyasi diyalog sürdürülüyor. Ortak çabalarımız ile ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

TÜRKPA çerçevesinde Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mamıtov, TÜRKPA'nın Çolpon-Ata'da yarın yapılacak 11. Genel Kurul toplantısında bir dizi önemli kararların alınacağını bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop da Türkiye'nin Kırgızistan ile parlamentolar arası iş birliğinin daha da yoğunlaştırılması dahil olmak üzere çok yönlü iş birliğini genişletmeye ilgi gösterdiğini kaydederek, Mamıtov'u resmi ziyaret için Türkiye'ye davet etti.

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Kaynak: AA

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