Kırgızistan ordusunun özel bir birimi olan Milli Muhafız Birliği, 1991'de egemen devletin güvenliğini sağlamak için kurulmuştu.

Asker geçiş töreni ve orkestra gösterisi de yapılan kutlamada, "Pantera" olarak adlandırılan özel kuvvetler mensubu askerler, helikopterlerden paraşütle meydana indi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan Muhafız Birliğinin 30. kuruluş yıl dönümünde paraşüt gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.