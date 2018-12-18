Son Dakika Haberleri: Kırgızistan-Özbekistan Sınır Tespit Çalışmaları

Kırgızistan-Özbekistan Sınır Tespit Çalışmaları

28 dakika önce

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, komşu ülkelerle bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin dış politikada öncelikleri olduğunu belirterek, "Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki üst düzey güven ilişkileri, her alanda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Kırgızistan-Özbekistan Sınır Tespit Çalışmaları, System.String[]
Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, komşu ülkelerle bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin dış politikada öncelikleri olduğunu belirterek, "Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki üst düzey güven ilişkileri, her alanda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır." dedi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri tarafından sınırların tespiti ve sınır bölgelerindeki meseleleri çözmek amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubunun, Kırgızistan'ın Oş kentinde bir araya geldiği belirtildi.

"Sınır Bölge Yöneticiler Konseyi 2'nci Toplantısı"na, Başbakan Abılgaziyev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, iki ülkenin ilgili bakanlarıyla sınır bölgelerinin yöneticileri ve yerel yönetimlerin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, bölgeler arası iş birliği, ticaretin genişletilmesi, ekonomik ve yatırım iş birliği, kültürel ve insani bağların derinleştirilmesi, devlet sınırının belirlenmesi için şartların iyileştirilmesi ve ikili iş birliği meseleleriyle bir dizi anlaşmanın uygulanması masaya yatırıldı.

Muhammedkalıy Abılgaziyev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin dış politikada öncelikleri olduğunu belirterek, "Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki üst düzey güven ilişkileri, her alanda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Özbek Başbakan Aripov da "Özbekistan olarak, Kırgızistan ile karşılıklı etkileşim ve iş birliğinin gelişmesine olan bağlılığımızı önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulla Aripov, son bir yılda düzenli üst düzey görüşmelerin iki ülke arasında bir çok konuda tarihi kararın alınmasına vesile olduğunu belirtti.

Kırgızistan ile Özbekistan arasında 5 Eylül 2017'de imzalanan ortak sınır anlaşması, ortak sınırın taraflar arasında uzlaşma sağlanan 1170 kilometreye yakın kısmını belirlerken, kalan 36 tartışmalı bölge veya 217 kilometrelik sınırın belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:19 Kaynak: AA

Özbekistan, Kırgızistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Fakir Birisiyle Olmam" Diyen Özge Ulusoy, İş Adamı Faruk Çolakoğlu'yla Aşk Yaşıyor Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı

3 Metrekarelik Dükkanında 30 Yıldır Ayakkabı Tamir Ediyor Savcılık, Papağana İşkence Eden Murat Özdemir'i Akıl Hastanesine Sevk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:47:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan-Özbekistan Sınır Tespit Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]