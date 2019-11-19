Kırgızistan reformları hızlandırmak için destek arıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, donör ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan orta ve uzun vadede reformları hızlandırmak için finansal desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu'nda düzenlenen "Reformları Hızlandırmak İçin Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı uluslararası foruma, hükümet üyeleri, diplomatlar, yabancı misyon şefleri, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ve iş adamları katıldı.

Ceenbekov, yaptığı konuşmada, gelecek 5 yılda bölgesel kalkınma, ekonomi, ihracat, eğitim, sağlık, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme, sosyal kalkınma, güvenlik, altyapı, enerji ve seçim konularında hedeflerini, beklentilerini ve yapılacakları anlattı.

Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde ülkenin kalkınmasına destek olan uluslararası kurumlara ve ülkelere teşekkürlerini ileten Ceenbekov, ülkede reformların hızlandırılması için yardıma ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Ceenbekov, ülkede insan haklarını, siyasi çoğulculuğu ve ifade özgürlüğünü korumaya devam edecekleri taahhüdünde bulundu.

Orta vadede bölgelerin kalkınmasına öncelik vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ceenbekov, 5 yılda 345 köyün içme su ihtiyacının giderilmesi için 450 milyon dolar, CASA-1000 projesinin doğrultusunda Güneydoğu Asya'ya elektrik enerjisini ihraç edebilmek ve ülkedeki 3 ayrı hidroelektrik santralinin yenilenmesi için 4 milyar 500 milyon dolar, ülkenin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayacak ikinci kara yolunun süren inşaatı ve ülkenin tatil merkezi Issık Göl'ün etrafındaki kara yolunun yenilenmesi için 500 milyon dolar gerekli olduğunu aktardı.

Ceenbekov, böylece ülkede orta ve uzun vadede reformlara yaklaşık 5,5 milyar dolar mali destek gerekli olduğunu bildirdi.

"Dijitalleşmeye destek olmak istiyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian da Kırgızistan'da şeffaflığı artırmak için dijitalleşme süreçlerine destek olmayı istediklerini belirtti.

Reformların gelişmesi için devlet yöneticilerinin iradesini gördüğüne işaret eden Burian, Kırgızistan'ın dijitalleşme modernizasyonuna ek mali destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.