Kırgızistan, Rusya'dan vatandaşlarının kayıt prosedürünü iyileştirilmesini istedi - Son Dakika
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Kırgızistan, Rusya'dan vatandaşlarının kayıt prosedürünü iyileştirilmesini istedi

18.10.2022 16:10
Kırgızistan, Rusya'dan vatandaşlarının kayıt prosedürünü iyileştirilmesini istedi

Kırgızistan'ın, Rusya'dan vatandaşlarının kayıt prosedürünü iyileştirilmesini talep ettiği bildirildi.

Kırgızistan'ın, Rusya'dan vatandaşlarının kayıt prosedürünü iyileştirilmesini talep ettiği bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov'un, ülkeyi ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Oleg Hramov ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Kırgız-Tacik sınırındaki mevcut durum, bölgesel güvenlik, Kırgız-Rus ikili iş birliğinin zorluklar ve tehditlerle mücadele ışığında daha da güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının, kayıt prosedürünün iyileştirilmesinin yanı sıra Rusya Federasyonu'ndaki yasal statülerinin netleşmesini engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılmasında Rus tarafının yardım etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Rusya'da uluslararası ehliyetlerin geçerliliğine ilişkin olası kısıtlamalara ilişkin duyulan endişeler de dile getirildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasak olan kişilerin buna ilişkin durumlarının, Kırgızistan tarafından uzaktan sorgulanması konusunda bir mekanizma geliştirmek için önerilerde bulunulduğu ve vatandaşların sınır dışı edilme şartlarının biraz daha yumuşatılması yönündeki taleplerin de iletildiği belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Hramov'u kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, göç ve enformasyon alanlarında iş birliğinin genişletilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının, Rusya Federasyonu topraklarında yasal olarak kalmaları konusunda zorluklar yaşamaya devam ettiğine işaret edildi.

Hramov'un, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı ile mevcut sorunlara çözüm bulmak için kurumlar arası iş birliği çerçevesinde göç konularında iş birliğini sürdürmek için bir anlaşmaya varıldığını bilgisini verdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

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