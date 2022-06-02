Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

02.06.2022 21:02

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Beyşenaliyev hakkında yolsuzluk, yetkilerini kötüye kullanmak ve faydasız sözleşme düzenlemek suçlarından soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, ülkede 2021 yılında 3 milyon 147 bin 630 Kovid-19 aşısının bulunmasına ve yine iki ülkeden 6 milyon aşının hibe olarak gelecek olmasına rağmen Beyşenaliyev'in talimatı üzerine daha 2 milyon 460 aşı satın alındığının tespit edildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı ve diğer yetkililerin aşı satın alınması için aktarılan 19 milyon 286 bin dolarlık meblağı özel bir şirketin offshore hesabına transfer ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Güvenlik ekiplerince gözaltına alınan Beyşenaliyev'in makam odasından kelepçe takılarak çıkarıldığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

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Kaynak: AA

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