Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam edecek - Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam edecek

6 saat önce

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin sınır belirleme çalışmalarının devam etmesi konusunda anlayış birliğine varıldı.

Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam edecek, System.String[]

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin sınır belirleme çalışmalarının devam etmesi konusunda anlayış birliğine varıldı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Akram Madumarov ile Tacikistan Başbakan Yardımcısı Azim İbrohom'un başkanlığındaki heyet, Kırgızistan'ın Batken kentinde bir araya geldi.

Madumarov ile İbrohom, iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarıyla ilgili kapsamlı görüş alışverişi gerçekleştirdi. Toplantının sonunda mutabakat metni imzalandı.

Kırgızistan'ın Batken Bölgesi ile Tacikistan'ın İsfara kenti arasındaki devlet sınır çizgisindeki arazilerin üzerinde sınır belirleme çalışmaların yapılması için tam bir anlayış birliğine varıldı.

Buna göre, hukuk konularından sorumlu çalışma grubuna, Kırgız-Tacik devlet sınır belirleme çalışmaların hukuki yönünün incelenmesi ve topografik çalışma grubuna da çalışmalarını sürdürmesi için talimatlar verildi.

İki ülke arasında sınır belirleme çalışmaları sürerken, Tacikistan'ın Sogdiy Bölge Emniyet Müdürü General Abdullo Navdjuvonov, Kırgızistan'ın Batken bölgesinin Tacikistan'a ait olduğunu ileri sürmüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da bakanlığa çağırdığı Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisi Nazirmad Alizoda'ya tepkisini iletmişti.

Çalışmaların, 1 Mart'a kadar tamamlanması öngörülüyor

İki ülke hükümetlerinin topografik çalışma grupları, 24 Ocak'ta sınırdaki arazi değişimlerini belirlemek için ortak çalışmalara başlamıştı.

Söz konusu çalışmaların, 1 Mart'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belirliyken, geriye kalan bölgeler, "tartışmalı sınır" şeklinde kabul ediliyor.


Sınır hattının her iki tarafında yaşayan iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.


Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, geçen yıl 26 Temmuz'da sınır bölgesinde bir araya gelerek, tartışmalı sınır hatlarının netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlılıklarını yinelemişti.

Başbakan Yardımcısı, Başbakanlık, Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]