Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam edecek - Son Dakika

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin sınır belirleme çalışmalarının devam etmesi konusunda anlayış birliğine varıldı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Akram Madumarov ile Tacikistan Başbakan Yardımcısı Azim İbrohom'un başkanlığındaki heyet, Kırgızistan'ın Batken kentinde bir araya geldi.

Madumarov ile İbrohom, iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarıyla ilgili kapsamlı görüş alışverişi gerçekleştirdi. Toplantının sonunda mutabakat metni imzalandı.

Kırgızistan'ın Batken Bölgesi ile Tacikistan'ın İsfara kenti arasındaki devlet sınır çizgisindeki arazilerin üzerinde sınır belirleme çalışmaların yapılması için tam bir anlayış birliğine varıldı.

Buna göre, hukuk konularından sorumlu çalışma grubuna, Kırgız-Tacik devlet sınır belirleme çalışmaların hukuki yönünün incelenmesi ve topografik çalışma grubuna da çalışmalarını sürdürmesi için talimatlar verildi.

İki ülke arasında sınır belirleme çalışmaları sürerken, Tacikistan'ın Sogdiy Bölge Emniyet Müdürü General Abdullo Navdjuvonov, Kırgızistan'ın Batken bölgesinin Tacikistan'a ait olduğunu ileri sürmüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da bakanlığa çağırdığı Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisi Nazirmad Alizoda'ya tepkisini iletmişti.

Çalışmaların, 1 Mart'a kadar tamamlanması öngörülüyor

İki ülke hükümetlerinin topografik çalışma grupları, 24 Ocak'ta sınırdaki arazi değişimlerini belirlemek için ortak çalışmalara başlamıştı.

Söz konusu çalışmaların, 1 Mart'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belirliyken, geriye kalan bölgeler, "tartışmalı sınır" şeklinde kabul ediliyor.



Sınır hattının her iki tarafında yaşayan iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, geçen yıl 26 Temmuz'da sınır bölgesinde bir araya gelerek, tartışmalı sınır hatlarının netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlılıklarını yinelemişti.