Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı

18.09.2022 11:06
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı

Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Kırgızistan- Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 10.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 12 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı belirtildi.

Öte yandan, Tacikistan makamları sınırdaki çatışmada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Tacikistan'ın yerel basınında çıkan haberlerde, sınırdaki çatışmada 39 kişinin öldüğü iddia edildi.

İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cansız bedeninin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği belirtilmişti.

Kırgız-Tacik sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika
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