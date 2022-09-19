Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı - Son Dakika
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı

19.09.2022 12:30
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı

Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği bildirildi.

Kırgızistan- Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağlık kurumlarına 13 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 59'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı sayısının 144'e yükseldiği, bunlardan 102'sinin tedavisinin Bişkek ve şehir hastanelerinde sürdüğü ifade edildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki çatışmada 25 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki ülkenin milli muhafız birlikleri çatışmıştı.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı - Son Dakika
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