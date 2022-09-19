Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki ülkenin milli muhafız birlikleri çatışmıştı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı - Son Dakika

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