Tacikistan: Kırgızistan ile sınırdaki çatışmada 25 sivil öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tacikistan: Kırgızistan ile sınırdaki çatışmada 25 sivil öldü

18.09.2022 15:40
Tacikistan: Kırgızistan ile sınırdaki çatışmada 25 sivil öldü

Kırgızistan-Tacikistan sınır birlikleri arasında 16 Eylül'de yaşanan çatışmada 25 Tacik sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırgızistan- Tacikistan sınır birlikleri arasında 16 Eylül'de yaşanan çatışmada 25 Tacik sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Eylül'de Kırgız tarafının Tacik köylerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, çatışmada, Tacikistan tarafında aralarında çocukların da bulunduğu 25 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada ise Tacik-Kırgız sınırındaki durumun nispeten sakin olduğu ancak zaman zaman ateşkes ihlallerinin yaşandığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada, "Tacikistan, iki komşu ülke sınırında güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasından yanadır. Tüm çabalarını anlaşmazlığı diplomasi yoluyla müzakere etmek ve çözmek için yönlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Kırgızistan, Tacikistan sınırında 16 Eylül'de çıkan çatışmada, 36 Kırgız vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Tacik-Kırgız sınırında görevli askerler arasında çıkan çatışma, iki ülke yetkililerinin girişimleriyle 10 saat sonra sona ermişti.

YORUMLAR
500
Kırgızistan ile Tacikistan çatışması nedeniyle oluk oluk kan akıyor! Ölü sayısı 26'ya çıkarken, Kırgızistan OHAL ilan etti Kırgızistan ile Tacikistan çatışması nedeniyle oluk oluk kan akıyor! Ölü sayısı 26'ya çıkarken, Kırgızistan OHAL ilan etti Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı
Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistan: Kırgızistan ile sınırdaki çatışmada 25 sivil öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti!
14:26 Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
13:56 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:36 Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
13:09 Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı
13:09 Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 15:40:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tacikistan: Kırgızistan ile sınırdaki çatışmada 25 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement