Son Dakika Haberleri: Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı

1 saat önce

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı, System.String[]
Kırgızistan- Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kırgızistan topraklarında bulunan ancak Tacikistan'a bağlı olan Vorukh köyüne bayrak dikmek istemesine Kırgızistan'ın Ak-Sai köyü sakinleri karşı çıktı. Vorukh köyü halkının bu kararı Ak-Sai köylülerini kızdırdı ve taraflar birbirine önce taş attı, ardından köylüler arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada Kırgızistan tarafından aralarında polis ve sınır muhafızlarının da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Tacikistan tarafında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaşanan olayın ardından Ak-Sai köyünün 315 sakini Batken şehrine gönderildi.

Sınır Muhafız hizmetinin açıklamasına göre, bölgede durum ciddiyetini korurken her iki taraftan da askeri ve diplomatik yetkilileri sınırda bulunuyor. - BİŞKEK
Kırgızistan, Tacikistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti Genç kadın ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi! Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]