Kırgızistan, Tacikistan sınırında çözüm sürecini yürütecek başbakan yardımcısını değiştirdi - Son Dakika
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Kırgızistan, Tacikistan sınırında çözüm sürecini yürütecek başbakan yardımcısını değiştirdi

6 saat önce

Kırgızistan'da, Tacikistan ile sınır sorununu çözmeye yönelik süreci yürütmekle görevli başbakan yardımcısı değiştirildi.

Kırgızistan, Tacikistan sınırında çözüm sürecini yürütecek başbakan yardımcısını değiştirdi, System.String[]

Kırgızistan'da, Tacikistan ile sınır sorununu çözmeye yönelik süreci yürütmekle görevli başbakan yardımcısı değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Meclis'te güvenoyu alan Akram Madumarov'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Kabinesindeki Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov'u önceki gün görevinden alan Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, güneyde Tacikistan ile komşu il olan Batken'in valisi Madumarov'un adaylığını Meclise sunmuştu.

Kırgızistan ve Tacikistan hükümetlerinin topografik çalışma grupları 2 hafta önce sınırdaki arazi değişimlerini belirlemek için ortak çalışmalara başlamıştı. Çalışmaların 1 Mart 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belirli iken, geriye kalan bölgeler "tartışmalı sınır" olarak kabul ediliyor.

Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları geçen yıl 26 Temmuz'da sınır bölgesinde bir araya gelerek, tartışmalı sınır hatlarının netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlılıklarını yinelemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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