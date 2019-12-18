Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik - Son Dakika

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında bulunan köyde iki ülke vatandaşları arasında çıkan gerginlikte 4'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan Devlet Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, güneydeki Batken Bölgesi'ne bağlı Kök-Taş köyünde iki ülke vatandaşları arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.



Taş, sopa ve silahların kullanıldığı olayda 2'si sivil, 4'ü Kırgız güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye sevkedildiği kaydedildi.

Bölgedeki durum her iki ülke sınır koruma birlikleri tarafından kontrol altına alınırken, resmi makamlar arasında görüşmelerin başladığı bildirildi.

İki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmaları, bağımsızlık ilanlarından bu yana devam ediyor.

Bölgede sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı, inşaat ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.