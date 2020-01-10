Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik - Son Dakika
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Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik

6 saat önce

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Jaka-Oruk yerleşim biriminde, Tacikistan'dan geldiği ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler tarafından Kırgızistan vatandaşlarına ait araçlar ile evlerin taşlandığı ve askerlere ateş açıldığı iddia edildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik, System.String[]

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Jaka-Oruk yerleşim biriminde, Tacikistan'dan geldiği ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler tarafından Kırgızistan vatandaşlarına ait araçlar ile evlerin taşlandığı ve askerlere ateş açıldığı iddia edildi.

Devlet Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Batken bölgesine bağlı Jaka-Oruk ve Dahma yerleşim birimlerinde Kırgızlara yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sırasında taşlanan iki araçtaki kişilerin yaralandığı ve bazı evlerin zarar gördüğü kaydedildi.

Kimliği belirsiz saldırganların Tacikistan tarafından geldiğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yardım çağrıları üzerine gelen Kırgız muhafız askerlerine de Tacikistan tarafından av tüfeği ile ateş edildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların Tacikistan tarafına kaçtığı belirtildi.

Tacikistan tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, yaptığı açıklamada, iki ülke sınırındaki provokasyonlara asla fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Abılgaziyev, Tacikistan sınırında yaşanan sorunları çözmek ve gerginliği tamamen azaltmak için iki ülkenin ilgili devlet organları arasındaki müzakere sürecinin yoğunlaştırılması talimatı verdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin Sirodjiddin, sınırdaki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Tacikistan Büyükelçilik yetkilisine nota verildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginlik

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıktaki bölgede iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

İki ülke arasında hükümetler arası sınır belirleme çalışma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor, ancak her ay yaşanan gerginlikler yüzünden komisyonun çalışmalarında ilerleme sağlanamıyor.

Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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