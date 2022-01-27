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Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma - Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma

27.01.2022 19:17
Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafızları arasında silahlı çatışmaların çıktığı bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafızları arasında silahlı çatışmaların çıktığı bildirildi.

Tartışmalı sınır kesimlerinin bulunduğu Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.30 sularında Tacikistan muhafızlarının Kırgızistan'ın Batken ilçesindeki Tört-Köçö yerleşim biriminde yolu tek taraflı olarak kapattığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke yetkilileri tarafından yapılan görüşmelerin sonucunda saat 19.30 sularında Tacikistan askerlerin yolu açtığı, ancak birkaç dakika sonra Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'ın Çır-Döbö köyü yakınlarında Kırgızistan askerlerine karşı ateş açması sonucu sınırda tansiyonun yeniden yükseldiği aktarıldı.

İki ülke askerleri arasında silahlı çatışmaların Tört-Köçö ve Çır-Döbö yerleşim birimlerinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, Tacikistan askerlerin havan topu ve tanksavar kullandığı ifade edildi.

Sınırdaki çatışmanın nedeni Tacikistan vatandaşlarının arabasının taşlanması olarak gösterildi

Tacikistan basınında yer alan haberlerde ise, sınırda çatışmanın Tacikistan vatandaşlarının arabasının seyir halindeyken taşlanması üzerine çıktığı ifade edildi. Haberlerde, Tacikistan'ın İsfara kentiyle Kırgızistan'ın kentini bağlayan karayolunun trafiğe kapatıldığı, sınırda her iki ülke vatandaşlarının toplandığı ifade edildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu

Kırgızistan'ın, Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve askerleri arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz sene nisan ayında sınırda çıkan çatışmada, Kırgızistan tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmış, Tacikistan tarafından ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi de yaralanmıştı. - BİŞKEK

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Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Tacikistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma - Son Dakika
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