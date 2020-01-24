Kırgızistan-Tacikistan sınırında topografik çalışmalar başladı - Son Dakika

Kırgızistan ve Tacikistan'ın topografik çalışma gruplarının iki ülke arasındaki arazi değişimini belirlemek için başkent Bişkek'te ortak toplantılara başladığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan ve Tacikistan topografik çalışma grupları iki ülke arasında arazi değişimini belirlemek için bir araya geldi.

İki ülkenin, topografik çalışma gruplarına, 1 Mart 2020'ye kadar anlaşılan seçeneklere ilişkin çalışmaları tamamlamaları talimatı verildiği hatırlatıldı.

Kırgızistan parlamentosunun ilgili komisyonuna önceki gün bilgi veren Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov, Tacikistan ile arazi değişimi konusunda ikili bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

İki ülke arasındaki sınır sorunu

Sovyet Birliği döneminde Orta Asya'da çizilen sınırlar, günümüzde bölgede yaşanan karmaşık sınır problemlerinin temelini oluşturuyor.

Orta Asya'da etnik ve siyasi sınırların doğal yollarla oluşturulmaması, özellikle Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının kesiştiği Fergana Vadisi'nde bölgenin ulaşımını ve güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, geriye kalan sınır bölgeler "tartışmalı sınır" olarak kabul ediliyor.

Sınır hattının her iki tarafında yaşayan iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Tartışmalı sınır bölgelerdeki sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunların çözümlenmemesinin Kırgızistan vatandaşların evlerini ve arazilerini satarak bölgelerden ayrılmalarına neden olduğu ifade ediliyor.

Özellikle "tartışmalı sınır bölgelerde" komşu ülkenin vatandaşlarında alıcı bulduğu belirtilen Tacik asıllı nüfusun yoğunlaşmasını da beraberinde getirdiği savunuluyor.

İki ülke cumhurbaşkanları, geçen yılın 26 Temmuz tarihinde sınır bölgede bir araya gelerek tartışmalı sınır hatların belirlenerek netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlığını yenilemişti.