Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1) - Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1)

05.05.2021 14:05

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bir hafta önce yaşanan çatışmalar can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında bir hafta önce yaşanan çatışmalar can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Anadolu Ajansı (AA), iki ülke sınırında yer alan su dağıtım şebekesi "Golovnoy"u kontrol etmek için geçen hafta yaşanan gerginliğin ardından çıkan çatışmanın, Kırgızistan tarafında yarattığı yıkımı görüntüledi.

Çatışmalardan sonra Kırgızistan'ın güneyindeki en uç nokta olan Leylek ilçesindeki Kök-Taş, Arka ve Maksat köylerinde yıkımın boyutu da ortaya çıktı.

Aralarında evler, okullar, mağazalar, benzin istasyonları, polis karakolları ve sınır kontrol noktalarının da olduğu 100'den fazla yapı çatışmalarda hasar gördü.

Sınır bölgede, iki ülkenin ortak kullandığı kara yolunun Kırgızistan tarafındaki tüm benzin istasyonları yerle bir edildi.

Tacikistan sınırına yakın mesafede daha yeni kurulduğu belirtilen evler, okullar kullanılmaz hale geldi.

"Evimi bir değil, iki değil, altı kez terk etmek zorunda kalıyorum"

Diğer yandan, çatışmalar sırasında evlerini terk edenlerin çoğu akrabalarına, yakında akrabaları olmayanlar da devletin sığınma merkezlerine dönüştürdüğü okul binalarındaki spor salonlarına sığındı.

Sınır ilçesindeki çatışmalar nedeniyle evini bırakıp ailesiyle şehir merkezine kaçmak zorunda kalanlardan biri de Fayzullah Nazarov.

Hayatının tamamını Batken bölgesi Batken ilçesi Kök-taş köyünde geçiren Nazarov, çatışmanın ardından evinden 5 saatlik uzaklıktaki Batken şehrinde bir okula sığındı.

Nazarov yaşadıklarını, "Bir değil, iki değil, altı kez çatışmalardan dolayı evimi terk etmek zorunda kalıyorum." sözleriyle gözyaşları içinde anlattı.

Sınır sorunun çözülmesini istediğini ifade eden Nazarov, "Biz bu toprakları bırakıp başka yere gidemeyiz. Bu topraklarda atalarımız dünyaya geldi. dedi.

"Ambulansla hastaneye getirildim"

Batken Bölge Birleşik Hastanesinde tedavisi süren Kök-taş sınır karakolunda görevli asker Nursultan Abdıllayev, hastaneye ambulansla getirildiğini anlattı.

Kolundan giren kurşunun göğsünü sıyırdığını belirten Abdıllayev, şimdi kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Kırgızistan Tacikistan sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Olayda, iki taraftan toplam 49 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 250 kişi yaralanmıştı.

Çok sayıda ev ve iş yerinin ateşe verildiği, tahrip edildiği olay, diplomatik girişimler sayesinde sona erdi.

Her iki ülke yönetiminin, "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda 1 Mayıs'ta uzlaşmasının ardından, vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1)
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1)
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1)
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1)

Anadolu Ajansı, Kırgızistan, Tacikistan, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar can kayıplarının yanı sıra büyük tahribata yol açtı (1) - Son Dakika


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