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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmanın bilançosu arttı: 2 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmanın bilançosu arttı: 2 ölü, 21 yaralı

28.01.2022 09:54
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmanın bilançosu arttı: 2 ölü, 21 yaralı

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında dün akşam saatlerinde çıkan silahlı çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında dün akşam saatlerinde çıkan silahlı çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ateşkese varıldığı duyuruldu.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında dün akşam saatlerinde Tacikistan askerlerinin sınır köyündeki bir yolu kapatması üzerine çıkan silahlı çatışmanın bilançosu arttı. Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6'sı asker olmak üzere 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ise çatışmalarda 11 askerin yaralandığını duyurdu.

Sınır bölgesinde ateşkese varıldı

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev ile Tacikistan'un Sughd Bölge Valisi Radcab Ahmadzoda'nın gerçekleştirdiği görüşme sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Tarafların ayrıca takviye olarak sınıra gönderilen asker ve askeri araçların kışlalara geri çekilmesinde ve Batken-İsfana yolunun trafiğe açılmasında uzlaştığı ifade edildi. İki ülkenin güvenlik güçlerinin çatışmayı engellemek için sınır bölgelerini devriye gezmekte anlaşmaya vardığı kaydedilen açıklamada, "Görüşme sonrası iki ülke heyetleri çatışmanın başladığı Tört Köçö köyüne geldi. Batken-İsfana kara yolu üzerinden trafik geçişi engelsiz sağlanıyor" denildi. Kırgızistan-Tacikistan sınırında durumun istikrarlı olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, Tacikistan askerlerinin dün yerel saatle 17.30 sıralarında Kırgızistan'ın Batken bölgesiyle Tacikistan'ın Sughd bölgesini ayıran Kırgız köylerinden Tört Köçö'dö yolu kapattığını açıklamıştı. İki ülke yetkililerinin görüşmesi sonucu saat 19.30 civarında kapatılan yolun tekrar açıldığı, ancak Tacikistan muhafızlarının sınırdaki diğer köy olan Çır Döbö'dö Kırgız muhafızlarına karşı ateş açması üzerine silahlı çatışma başladığı, Tacikistan askerlerinin havan topu ve tanksavar kullandığı belirtilmişti. Tacikistan basınında yer alan haberlerde, sınırdaki çatışmanın Tacikistan vatandaşlarının arabasının seyir halindeyken taşlanması üzerine çıktığı ifade edilmiş, Tacikistan'ın İsfara kentiyle Kırgızistan'ın kentini bağlayan karayolunun trafiğe kapatıldığı, sınırda her iki ülke vatandaşlarının toplandığı aktarılmıştı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve askerleri arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sınırda çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Tacikistan tarafında ise 19 kişi hayatını kaybederken, 88 kişi yaralanmıştı. - BİŞKEK

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Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Tacikistan, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmanın bilançosu arttı: 2 ölü, 21 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmanın bilançosu arttı: 2 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
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