Kırgızistan-Tacikistan Sınırındaki Gerginlik

Kırgızistan ile Tacikistan sınır hattında yol yapım çalışmaları yüzünden önceki gün taşlı ve sopalı kavganın çıktığı Ak Say ve Kök Taş köylerinde yaşayan çocuk ve kadınların tahliye edildiği bildirildi.

Kırgızistan Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batken bölgesinde yer alan Ak Say ve Kök Taş köylerindeki çocuk ve kadınların otobüsler ile Batken şehrine taşındığı belirtildi.



Açıklamada, Kırgızistan ve Tacikistan yerel makamlarının kolluk kuvvetleri ile birlikte provokasyonlara gelinmemesi konusunda ve sakinleşmeleri için yerel halkı uyarmaya devam ettikleri aktarıldı.



Bölgedeki durumun çözümlenmesi için yürütülen faaliyetleri koordine eden güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı Jeniş Razakov'un Tacik mevkidaşı Azim İbrohim ile iki kez bir araya gelerek çözüm arayışına ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.



Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesindeki tartışmalı sınırda, Kırgız ve Tacik vatandaşlar arasında yol yapım çalışması yüzünden taşlı ve sopalı kavga çıkmıştı.



Olaylarda her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu ifade edilmişti.

