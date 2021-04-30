Kırgızistan-Tacikistan sırındaki çatışmada ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün çıkan çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 121'e yükseldi.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran sınırda dün çıkan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı yükseldi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.50 itibariyle çatışmalarda ölenlerin sayısının 13'e, yaralıların sayısının 121'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, 2'si ağır 25 yaralının özel uçakla Batken'den başkent Bişkek'e getirilerek hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Tacikistan, Kırgızistan'ın 5 sınır karakoluna operasyon gerçekleştirirken, Kırgız askerler bir Tacik sınır koruma noktasını ele geçirmişti. İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucu çatışmanın yerel saatle 20.00'da durdurulmasında ve askerlerin sınırdan geri çekilmesinde anlaşmış, çatışma gece 12.00 sularında durdurulmuştu.

Öte yandan Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. - BİŞKEK