Kırgızistan TikTok'u Yasakladı - Son Dakika

Kırgızistan TikTok'u Yasakladı

Kırgızistan TikTok\'u Yasakladı
Son Güncelleme: 31.08.2023 02:38

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ülkede sosyal medya platformu TikTok'u yasaklama kararı alındığını duyurdu. TikTok'un çocukların zihinsel gelişimi ve sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ülkede sosyal medya platformu TikTok'u yasaklama kararı alındığını duyurdu.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, TikTok uygulamasının, çocukların zihinsel gelişimi ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen zararlı etkilerine ilişkin çok sayıda sivil toplum kuruluşundan şikayetlerin geldiği belirtildi.

TikTok'un kullanıcıyı kısa kliplerden oluşan sanal dünyaya sürüklediği, gençlerin bunları izledikten sonra bazılarının hayati tehlike arz eden belirli videoları tekrarlamaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bağımlılığa neden olan bu tür içeriklerin genç neslin duygusal durumunu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının çok sayıda itirazı dikkate alarak ve gerçekleştirilen denetimlere dayanarak, ülkede TikTok'un yasaklanması kararının alındığı bildirilen açıklamada, kararın uygulanması için Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurulduğu aktarıldı.

Ülkede TikTok'u yasaklama kararının herhangi bir jeopolitik amaç taşımadığı vurgulanan açıklamada, TikTok'u durdurma kararının tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı anımsatıldı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Gençlik, Spor, Sosyal Medya, Eğitim, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kırgızistan TikTok'u Yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan TikTok'u Yasakladı - Son Dakika
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