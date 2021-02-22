Kırgızistan topraklarında Rus İHA'larının kullanılmasına izin verdi - Son Dakika

Kırgızistan, topraklarında Rus insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasını öngören protokol taslağını onayladı.

Kırgızistan Başbakanı Ulugbek Maripov, Kırgızistan ile Rusya Savunma Bakanlıkları arasında insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasına ilişkin protokol taslağının onaylanmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Dokuz maddeden oluşan protokol, Kırgızistan topraklarında Rus İHA'larının kullanım şartlarını içeriyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenen protokolün iki ülke savunma bakanlıkları tarafınca imzalandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kırgızistan, geçen yıl şubat ayında 4 "Orlan-10" model ve 2 "Forpost" model İHA'nın topraklarında konuşlandırılmasına ilişkin Rusya ile anlaşmıştı. İnsansız hava araçlarının Rusya'nın Kırgızistan'daki askeri üssü Kant'ta yer alacağı bildirilmişti.

(Aliia Raimbekova/İHA)