Kırgızistan Türk iş adamlarının yatırımlarını bekliyor

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Adanalı sanayicileri ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Adana Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, odada, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Kırgızistan pazarının tanıtılması, ülkedeki yatırım fırsatları ve iş ortamı hakkında bilgi verilip karşılıklı iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi adına toplantı düzenlendi.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Omuraliev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi stratejik ortak ve yakın soydaş olarak gördüklerini belirterek, "Kardeş ülke Türkiye ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Son yıllarda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki faaliyetler gitgide ilerleme kaydediyor. Bu bağlamda Adanalı sanayicileri gelip ülkemizi görmeyi ve yatırım yapmalarına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da "Kırgızistan'da aktif olarak faaliyet gösteren 300 Türk firmasının toplam 250 milyon doları aşan yatırımı bulunuyor. Kırgızistan'da yatırım yapan iş adamlarımız kazancını buradaki işini büyütmek için kullandıklarından, bugün bu yatırımların 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında bir sermaye büyüklüğüne ulaştığı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.