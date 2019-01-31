Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşmasını Onayladı

Kırgızistan Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşmasını Onayladı

37 dakika önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ankara'da 9 Nisan 2018'de Kırgızistan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasını onayladı.

Kırgızistan Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşmasını Onayladı, System.String[]
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ankara'da 9 Nisan 2018'de Kırgızistan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasını onayladı.

Anlaşma, Türkiye'deki Kırgızistanlılar ile Kırgızistan'daki Türkler için karşılıklı emeklilik hakkının kazanılması başta olmak üzere çalışma hayatında iki ülke arasında eşitlik ve kolaylık sağlanmasını öngörüyor.

Türkiye'de çalışan Kırgızistan vatandaşları ile Kırgızistan'da çalışan Türk vatandaşlarının bir süredir merakla beklediği anlaşma, işçi istihdam sağlamasında kolaylıklar sunacak.

Söz konusu anlaşmayla her iki ülkenin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınması sağlanmış olacak.

Bu çerçevede, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla hastalık ve annelik sigortalarını kapsayan anlaşma taraf devletlerin yasalarına uygun gerçekleşecek.

Kırgızistan'da ilk kez uygulanacak

Ülkenin Sosyal Fonu Başkan Birinci Yardımcısı Gulnura Djumatayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın dünyada hiçbir ülke ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olmadığını böylece bu anlaşmanın Kırgızistan tarafından ilk defa uygulanacağını belirtti.

Djumatayeva, iki ülke arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşma taslağın hazırlanmasında emeği geçen ve "iki ülke vatandaşları eşittir" sloganıyla hareket ederek destek olan Türkiye'deki çalışma heyetine teşekkür etti.

Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşmasını önemsediklerini ifade eden Djumatayeva, "Bu anlaşma, Türkiye'deki Kırgızistanlılar ile Kırgızistan'daki Türkler için karşılıklı emeklilik hakkının kazanılması başta olmak üzere çalışma hayatında iki ülke arasında eşitlik ve kolaylık sağlanmasını öngörüyor. Türkiye'de çalışan Kırgızistan vatandaşları ile Kırgızistan'da çalışan Türkiye vatandaşlarının bir süredir merakla beklediği anlaşma, işçi istihdamında kolaylıklar sunacak." dedi.

Djumatayeva, anlaşmanın Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını, Türkiye tarafının onayını beklediklerini kaydetti.

Anlaşmadan yaklaşık 700 Türk yararlanacak

Djumatayeva, anlaşmadan Kırgızistan'da sigortası yatan yaklaşık 700 Türk vatandaşının yararlanacağını söyledi.

Kırgızistan'da emeklilik sistemi hakkında bilgi veren Djumatayeva, şöyle konuştu:

"Bir Kırgızistan vatandaşının emekli olabilmesi için gereken şartlarla Türkiye'de talep edilen şartlar arasında büyük bir fark yok. Kırgızistan'da kadınların emeklilik yaşı 58, erkeklerin ise 63. Genel prim günü hesaplamasına göre kadınların 20, erkeklerin ise 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Emeklilik maaşı emeklilik yaşı geldiğinde verilir. Kırgızistan'da emekli maaşı ortalama 5 bin 600 som (454 lira)"

Djumatayeva, sosyal güvenlik anlaşmasıyla ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinin amaçlandığını böylece kaçak iş gücünün de büyük ölçüde engelleneceğine inandıklarını vurguladı.

Kırgızistan hükümetinin verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 30 bin Kırgızistan vatandaşının çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Türkiye, Kırgızistan, Güncel
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