Kırgızistan-Türkiye İlişkileri
13 dakika önce
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Türkiye parlamentolarının, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Türkiye
parlamentolarının, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.
Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz
ile AK Parti Mersin
Milletvekili Lütfi Elvan
'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Türk milletvekilleri ile Kırgızistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında alınan kararların uygulamasını değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, Ceenbekov'un, parlamentoların ve milletvekillerinin iki ülke ilişkilerinin ve ikili stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığına dikkati çektiği aktarıldı.
Geçen eylül ayı başında başkent Bişkek'te, Ceenbekov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başkanlık ettiği 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında, Kırgızistan'ın Maarif Vakfı ile işbirliği konusu ele alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:43 Kaynak: AA
80 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 1560 Başvuru
Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsellik İlacı Ele Geçirildi
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi