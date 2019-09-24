Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Orta Asya'da özgür ve bağımsız devlet olarak varlığını sürdüren kadim tarihi ve kültürü bulunan Kırgızistan'ın, Türkiye nazarında her zaman öncelikli ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirterek "Kırgızistan'a yatırımları artırma gayreti içinde olacağız." dedi.

"Kırgızistan-Türkiye İş Forumu" Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un katılımıyla bir Türk yatırımcının Bişkek'te kurduğu otelde düzenlendi.

Çam, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve iki ülkenin iş insanlarının hazır bulunduğu forumda konuştu.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Çam, "İki ülke 2011'de stratejik ortaklık seviyesine ulaştı, siyasi, ekonomi, askeri ve kültürel olarak da çok geniş yelpazede ilerliyor. Kırgızistan'a yatırımları artırma gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Çam, Türkiye'nin Kırgızistan'a en çok kalkınma yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak "Bakanlık olarak potansiyeli büyük olan Kırgızistan'a TİKA aracılığıyla katkı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, gelecekte omuz omuza güçlü iradeyle birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin elindeki imkanları paylaşmaya hazır olduğunu da belirten Çam, Kırgızistan'ın FETÖ ile mücadele konusunda gösterdiği çabaları ve katkıları takdirle karşıladıklarını kaydetti.