Kırgızistan-Türkiye karşılıklı seyahatlere ilişkin anlaşmanın ek protokolü onaylandı - Son Dakika
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Kırgızistan-Türkiye karşılıklı seyahatlere ilişkin anlaşmanın ek protokolü onaylandı

6 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Kırgızistan ile Türkiye arasında karşılıklı vatandaş seyahatlerine ilişkin anlaşmanın ek protokolünü onayladığı bildirildi.

Kırgızistan-Türkiye karşılıklı seyahatlere ilişkin anlaşmanın ek protokolü onaylandı, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Kırgızistan ile Türkiye arasında karşılıklı vatandaş seyahatlerine ilişkin anlaşmanın ek protokolünü onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, parlamentoda 27 Kasım'da kabul edilen "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı vatandaş seyahatlerine ilişkin anlaşmanın ek protokolünü" onayladığı belirtildi.

Ek protokolün, iki ülkenin din ve eğitim alanlarındaki devlet kurumlarınca ataması yapılan görevlilerinin çalışma izni alma zorunluluğundan muaf tutulmasını öngören şartları içerdiği ifade edildi.

Protokolün ayrıca Türkiye'de üç aydan fazla süre tıbbi hizmet almak veya bu ülkede kalmak isteyen Kırgızistan vatandaşları ve beraberindeki kişilerin ikamet izni ödemesinden muaf tutulmasına imkan sağladığı kaydedildi.

Ceenbekov'un onayla ilgili Türk tarafının bilgilendirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat verildiği aktarıldı.

İki ülke vatandaşların karşılıklı seyahatlerine ilişkin 26 Nisan 2011 tarihinde imzalanan anlaşmanın ek protokolü, 7 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nda imzalanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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