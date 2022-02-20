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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri - Son Dakika

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri

20.02.2022 15:13

Türkiye'nin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan öğrenciler boks dersini, 2 kez Dünya Şampiyonu olan Ahıska Türkü İsa Mambetov'dan alıyor.

Türkiye'nin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan öğrenciler boks dersini, 2 kez Dünya Şampiyonu olan Ahıska Türkü İsa Mambetov'dan alıyor.

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nden 14 Kasım 1944'te Kırgızistan topraklarına sürülen Türk bir ailenin ferdi olan 51 yaşındaki Mambetov, küçüklüğünden beri tutkuyla bağlandığı spor kariyerini, AA muhabirine anlattı.

Kırgızistan Beden Eğitim Enstitüsü ile Hukuk Fakültesi mezunu olan Mambetov, profesyonel kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli eğitim kurumları ile spor salonlarında çalıştığını ve son olarak Manas Üniversitesinde 6 yıldır spor hocalığı yaptığını söyledi.

Mambetov, spor hayatına 12 yaşındayken boksla başlayıp kısa sürede ülke şampiyonu olduğunu ve daha sonra ünlü bir spor dalına dönüşmeye başlayan kick boksu tercih ettiğini dile getirdi.

Kırgızistan'ın Milli Takımı'na alınan Mambetov, 1996'da Avrupa, 1996, 1997 ve 2000'de Avrasya, 2001-2002 döneminde de Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını ifade etti.

Gelen başarıyla Kick Boks Milli Takım kaptanlığını üstlenen Mambetov, Kırgızistan'da 2001'de hükümet tarafından "yılın sporcusu" ödülüne layık görüldüğünü anımsattı.

Mambetov, 34 yaşındayken son olarak ringe çıkarak 2004'te profesyonel kariyerini sonlandırdığını kaydetti.

"Sporda başarımı Kırgızistan'a borçluyum"

Kırgızistan'da doğup büyüdüğünü ve 2 kez dünya, 1 kez Avrupa ve 3 kez Avrasya şampiyonu olduğunu hatırlatan Mambetov, "Spordaki başarımı Kırgızistan'a borçluyum." dedi.

Mambetov, Kırgızistan'da gençlerin kick boks, boks, güreş ve tekvando spor dallarına büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Gençlerimiz çok yetenekli ve çalışkan. Onların şampiyon olmaları için elimden gelen gayreti gösteriyorum." ifadesini kullandı.

Sporda başarısının sırrının "çok emek sarf etmek" olduğunu belirten Mambetov, şunları kaydetti:

"Sporcudan kötü bir insan çıkmaz; ailesine, milletine ve devletine çok faydalı bir insan çıkar. Spor çok güzeldir öncelikle sağlık için faydalıdır. Dünyayı gezip görürsün, madalyalar kazanırsın, Türk ve Kırgız bayrağını kaldırırsın. Ben şampiyon olduğumda Kırgızistan bayrağını kaldırırken büyük gurur duymuştum."

Öğrenciler, dünya şampiyonundan ders almanın mutluluğunu yaşıyor

KTMÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Raşid Abdulaliyev, Mambetov'un vizyonu ve buradaki güzel atmosferin kendisine mutluluk verdiğini belirterek, uluslararası başarılarıyla tanınan spor hocasından ders almanın kendisi için ek bir motivasyon sağladığını dile getirdi.

Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencisi Dastan Kubanaliyev, "Sporla fit ve sağlıklı kalmak için ilgileniyorum. Spor hocası Mambetov'un bizimle paylaştığı spor ve hayat tecrübesinden dersler alıyorum." dedi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencisi Özbekistan uyruklu Dilber Yusupova, haftada üç gün aldığı boks dersleriyle Manas Üniversitesine başarı getirmek istediğini belirtti.

Üniversitenin hazırlık kursunda okuyan ve 5 yıldır spor yaptığını söyleyen Elhan Arsenov da hem insan hem sporcu olarak başarılı olmak istediğini kaydetti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine, dünya şampiyonundan boks dersleri - Son Dakika


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