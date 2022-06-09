Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı - Son Dakika
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı

09.06.2022 14:13
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı

Türkiye'nin eğitimdeki en önemli projelerinden biri olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girdi.

Türkiye'nin eğitimdeki en önemli projelerinden biri olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girdi.

Dünyaca tanınan İngiliz eğitim danışmanlığı firması QS tarafından belirlenen alan bazlı dünya üniversite sıralamasının 2023 verileri açıklandı.

QS, üniversiteleri, "Akademik itibar", "İşveren itibarı", "Öğretim elemanı-öğrenci oranı", "Üniversitenin öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının öğretim elemanı sayısına göre atıf endeksi", "Uluslararası araştırma ağı", "İstihdam sonuçları", "Yabancı öğretim elemanları oranı" ve "Yabancı öğrenci oranı" göstergelerine göre değerlendirdi.

???????2 bin 462 üniversite arasında dünyanın en iyi 1422 üniversitesi belirlenen QS 2022 alan bazlı sıralamada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 801. olurken, aynı alanda Türk üniversiteleri arasında 7. sırada, Kırgızistan'da ise 1. sırada yer aldı.

Manas Üniversitesi ülkede adını tarihe yazdırdı

KTMÜ'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin böylece dünya üniversiteleri sıralamasına giren Kırgızistan'daki ilk ve tek üniversite olarak ülkenin yükseköğretim tarihine adını yazdırdığı vurgulandı.

Manas Üniversitesinin, Türkiye'de faaliyet gösteren ve bu sıralamaya giren 24 üniversite arasında ise 7. sıraya yerleştiği kaydedildi.

Kırgızistan ile Türkiye arasında İzmir'de 30 Eylül 1995'te imzalanan anlaşmayla özel statülü devlet üniversitesi olarak kurulan KTMÜ'de 6 bin 500 öğrenci eğitim görüyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı - Son Dakika

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