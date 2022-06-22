Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni

22.06.2022 21:47
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) mezun olan 800'den fazla öğrenci için tören düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) mezun olan 800'den fazla öğrenci için tören düzenlendi.

KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde düzenlenen törene, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov katıldı.

Kırgızistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Camankulov, "Manas Üniversitesi'ne başarılı mezunları ülkenin hizmetine verdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kovid-19 salgını dönemini zor şartlar altında geçirdiklerini ancak bir sıkıntı yaşanmadan eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, üniversitede bilgili, insanlık değerlerini bilen, teknolojiyi çok iyi kullanan, vatanperver öğrenci yetiştirdiklerini kaydetti.

Türkçe ve Kırgızca yemin eden mezunlar, üniversite marşını okuduktan sonra keplerini havaya fırlattı.

Ses sanatçılarının sahne aldığı tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Adıyamanlı sporcular U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü Adıyamanlı sporcular U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü Elazığ'a portatif havuz kuruluyor Elazığ'a portatif havuz kuruluyor
Kaynak: AA

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:58:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement