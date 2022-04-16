Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde sokak iftarı düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde sokak iftarı düzenlendi

16.04.2022 07:21

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) sokak iftarı programı düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) sokak iftarı programı düzenlendi.

Türkiye'deki sokak iftarı geleneğinin Bişkek'te de gerçekleştirilmesi için KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde açık havada masalar kuruldu, Kırgız ve Türk bayrakları ile "Sokak iftarına hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.

Üniversite yönetiminin yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, milletvekilleri, bürokratlar, dernek başkanları, iş adamları ve öğrencilerin katıldığı iftar programının açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üniversite ailesi olarak Anadolu kültürünü Bişkek'te yaşatmayı arzu ettik. Kutsal ramazanda öğrencilerimiz ve misafirlerimizle sokak iftarında bir araya geldik. Allah herkesin oruçlarını kabul etsin." dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Polat, ramazan ayının bolluk, bereket, paylaşmak ve coşku ayı olduğunu belirterek, öğrencilerin, personelin ve misafirlerin coşkuyla iftarını açtığı "sokak iftarı" geleneğini ilk kez Bişkek'te yaşatanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

KTMÜ'de İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asuman Akdoğan da "Ülkemizden binlerce kilometre ötede oruç tutuyoruz ve iftar yapıyoruz. Bugün büyüklerimizin anlattığı sokak iftarına katıldık. Birlik ve beraberlik ruhunu çok iyi hissettiğimiz güzel bir iftar programı oldu." diye konuştu.

Üniversitede 14 yıldır aşçıbaşı olarak görev yapan Abuzer Akgün de toplu yemekleri yapmada üniversitenin çok tecrübeli olduğunu, yaklaşık 1800 kişilik iftar menüsünde mercimek çorbası, pilav, kavurma, tatlı, hurma ve salataya yer verildiğini kaydetti.

İkramların ardından katılıcılara üniversitenin orkestrası ve korosu tarafından ilahi dinletisi sunuldu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde sokak iftarı düzenlendi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde sokak iftarı düzenlendi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde sokak iftarı düzenlendi

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Kırgızistan, Üniversite, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde sokak iftarı düzenlendi - Son Dakika


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