Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rusya'daki film festivallerinden üç ödülle döndü - Son Dakika

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlilerin yapımları, Rusya'daki film festivallerinde üç kategoride ödüle layık görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 55 filmin yarıştığı 10. Moskova Uluslararası Film Festivali düzenlendi.

Moskova Uluslararası Film Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in himayesinde Sinema Yönetmenleri Birliği Moskova Teşkilatı Başkanı Evgeniy Gerasimov'un organizasyonunda gerçekleştirildi.

Festivalde, KTMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Artıkpay Süyündükov'un "Şambala" adlı filmi "En iyi yönetmen" kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Ödülü'ne layık görüldü.

Ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Vapur" hikayesine dayanarak hazırlanan "Şambala", festivalde "En iyi kameraman" ödülüne de değer bulundu.

19. Krasnogorski Spor Filmleri Festivali

Öte yandan Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Olimpiyat Komitesinin desteğiyle 19. Krasnogorski Spor Filmleri Festivali yapıldı.

Moskova bölgesinde düzenlenen Krasnogorski Spor Filmleri Festivali'nde 7 günde 60'tan fazla film gösterildi.

Festivalin Altın Miras Ödülü, "Dünya Göçebe Oyunları" belgesel filmi ile katılan KTMÜ öğretim görevlileri Moldoseyit Mambetakunov ile Stambulbek Mambetaliyev'e verildi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ödüllere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adının uluslararası başarılarla anılmasından gurur duyduklarını söyledi.

Ceylan, kardeş ve dost Türkiye ile Kırgızistan'ın büyük destekleriyle faaliyet gösteren Manas Üniversitenin her alanda çok daha yüksek başarılara erişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.