Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk dünyasının bilim adamlarını buluşturdu - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde iki gün sürecek "Türk Devletleri Uluslararası Bilim Şöleni"nin açılış töreni yapıldı.

Türk Devletlerinin Bağımsızlığının 30. yılı, İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 25. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Devletleri Uluslararası Bilim Şöleni'ne, bürokratlar, diplomatlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışını yapan Türk Devletleri Bilim Şöleni Düzenleme Kurulu Başkanı ve KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, 7 ülkeden 41 akademisyen ve uzmanın katıldığı, toplam 37 bildirinin sunulacağı etkinliği, çoğunluğu üniversiteler olmak üzere 16 paydaş kuruluşla iş birliğinde düzenlediklerini bildirdi.

Orçan, Manas Üniversitesinin bir hediyesi olarak paydaş kurumların katkısı ile İstiklal Marşı'nı, 100. yıl vesilesiyle 15 dile çevireceklerini ve kitaplaştıracaklarını müjdeledi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, buradaki konuşmasında, "Türk kökümüzü ve damarımızı aktarmada bilim adamlarına büyük görev düşüyor." ifadesini kullandı.

Camankulov, Türk dünyasının birbirine benzeyen halkların dünyası olduğunu belirterek "Tarihçilere göre, dünyada 300 milyondan fazla Türk var. Bugün Avrupa, Avrasya ve Asya'da yaşayan Türkler var. Bir zamanlar birbirimizi anlıyorduk. Şimdi ise dilimize yabancı kelimeler, kültürümüze yabancı ögeler girdi. Fakat bizleri birleştiren nedir o zaman? Bizim kökümüzdür. Türk damarıdır." diye konuştu.

Bakan Camankulov, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a, Dünya Göçebe Oyunlarının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınmasına verdiği katkıdan dolayı Bakanlığın madalyasıyla ödüllendirdi.