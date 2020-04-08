Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için "uzaktan eğitim" sürecine başlanılan Kırgızistan'da, ulusal televizyon kanallarında yayımlanan e-Ders programının büyük bölümü Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Medya Merkezi MEDIAMANAS tarafından hazırlandı.

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünden öğrencilerin öğrenimlerinin aksamaması için derslerin çekimleri ve yayına hazırlanması konusunda destek istedi.

TRT'nin desteğiyle önceden kurulan modern stüdyoda, 30 Mart'tan bu yana Kırgızistanlı ortaöğretim öğretmenlerinin katılımıyla Kırgızca ve Rusça anlatılan 25'şer dakikalık 100'den fazla programın çekimi yapıldı.

Ders çekimlerin yanı sıra programların montajını yayına hazır hale getirerek Bilim ve Eğitim Bakanlığına teslim eden MEDIAMANAS'ın hazırladığı program jenerikleri, diğer kurumlarca çekilen e-Derslerde kullanıldı.

Kovid-19'a karşı 5 spot hazırlandı



Kırgızistan Ku¨ltu¨r, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden c¸ocukları Kovid-19'la ilgili bilgilendirmek amacıyla 5 spot hazırlanmasını istedi.

Üniversitenin görevli uzman ekibince çekimleri yapılan ve gündemdeki hijyen konusunda hazırlanan spot çalışmaları yayınlanmak üzere Bakanlığa teslim edildi.

Türkiye'nin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde, sosyal sorumluluk anlayışı gereği olarak Kırgızistan halkına destek olmaya ve öğretim dönemi sonuna kadar çekimlere devam edileceği bildirildi.

Orta Asya'da en profesyonel stüdyolarından birine sahip Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi medya merkezinde, Kırgızistan'ın ulusal kanallarına ve TRT AVAZ'a programlar çekiliyor.