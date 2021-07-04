Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'de kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı düzenlendi.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'ndeki 11 binada 209 salonda gerçekleştirilen ve 800 personelin görev aldığı sınava öğrenci adayları, kimliklerini ibraz ederek alındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının her geçen gün arttığı başkent Bişkek'te maske ve mesafe kuralına uyularak okullara alınan adayların ateşleri ölçüldü.
Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara ve sınav görevlilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, adaylara başarılar diledi.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği giriş sınavına başvuran yaklaşık 5 bin 600 öğrenci adayından lisans eğitimi için 1800 öğrencinin alınacağı öğrenildi.
Sınav sonuçları bu ay içinde ilan edilecek.
Kaynak: AA
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