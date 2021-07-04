Üye Girişi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi - Son Dakika

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi

04.07.2021 11:32
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi, System.String[]

Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'de kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı düzenlendi.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'de kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'ndeki 11 binada 209 salonda gerçekleştirilen ve 800 personelin görev aldığı sınava öğrenci adayları, kimliklerini ibraz ederek alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının her geçen gün arttığı başkent Bişkek'te maske ve mesafe kuralına uyularak okullara alınan adayların ateşleri ölçüldü.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara ve sınav görevlilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, adaylara başarılar diledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği giriş sınavına başvuran yaklaşık 5 bin 600 öğrenci adayından lisans eğitimi için 1800 öğrencinin alınacağı öğrenildi.

Sınav sonuçları bu ay içinde ilan edilecek.

Kırgızistan, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı 11:20 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 10:56 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 10:52 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi
Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü 09:13 Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 08:31 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki

Son Dakika Haberleri
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
10:51 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi
10:41 Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti
10:35 Tartıştığı kişiye "Senden hoca değil münafık bile olamaz" sözlerini kullanan genç az kalsın hapsi boyluyordu
10:34 Herkesi bu kareyle kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi
10:33 Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış         
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı         
10:55
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz         
09:06
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu         
21:57
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 12:06:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement