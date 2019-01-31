Son Dakika Haberleri: Kırgızistan, Türkiye'nin Ppp Tecrübesinin Peşinde

Kırgızistan, Türkiye'nin Ppp Tecrübesinin Peşinde

1 saat önce

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg PANKRATOV, Türkiye ziyareti kapsamında beraberindeki heyetle 30 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)'ni ziyaret etti.

Kırgızistan, Türkiye'nin Ppp Tecrübesinin Peşinde, System.String[]

Resmi ziyareti kapsamında TMB tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katılan Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg PANKRATOV, Türkiye'nin Kamu - Özel İşbirliği Modeli ve serbest ekonomik bölgeler alanındaki deneyiminden yararlanmak istediklerini, yatırımlarda finansman desteği için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan PANKRATOV, TMB Genel Merkez Binası'nda Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Kartal USLUEL'in ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Türkiye ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarının geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri temasların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere şimdiden ivme kazandırdığına işaret eden PANKRATOV, bu çerçevede ortaya konan hedefin ortak ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak ve karşılıklı yatırımları artırmak olarak belirlendiğini söyledi.

Kırgız Bakan, ülkesinde başta havalimanından demiryolu ve karayolu projelerine, stadyumdan enerji nakil hatları, küçük hidroelektrik santralleri, su ve katı atık projelerine kadar çok çeşitli yatırımların önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Oleg PANKRATOV, Türkiye ile "Kamu - Özel İşbirliği Modeli (PPP)" çerçevesinde özellikle altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve serbest ekonomik bölgelerin kurularak işletilmesi konularında çalışmak istediklerini vurguladı.

PPP projeleri fonu kurdular

Doğrudan yatırımı cezbedecek adımlar kapsamında "Kamu - Özel İşbirliği Modeli"ne ilişkin yeni bir kanun çalışması içinde olduklarına işaret eden PANKRATOV, PPP projelerinin süresini 3-30 yıl aralığına indirerek prosedürleri kolaylaştıracak bu çalışmanın yakın zamanda Parlamento'dan geçerek yasalaşmasını beklediklerini kaydetti. Ayrıca, bu kapsamdaki projelerin fizibilite çalışmalarını üstlenecek bir fon oluşturduklarına işaret eden PANKRATOV, finansman desteği için ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

PANKRATOV, ülkesindeki eğitimli genç nüfusun, ucuz işgücünün, vize kolaylığı ile olumlu seyreden makro ekonomik göstergelerin yabancı yatırım çekme konusunda avantaj olduğunu, uluslararası tahkim imkânı başta olmak üzere bu yatırımları güvence altına alan yasal altyapının ve uygulamaların da oluşturulduğunu ifade etti. Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliğinin yatırımcılara sunduğu imkânlar hakkında da bilgi veren Konuk Bakan, serbest ekonomik bölgelerin burada faaliyet gösterecek firmalara uygun fiyatlar çerçevesinde ayrıcalık oluşturacağını kaydetti.

TMB Yönetim Kurulu Üyesi Kartal USLUEL de, Türk müteahhitlik firmaları tarafından Kırgızistan'da bugüne kadar 744 milyon dolar tutarında 71 proje üstlenildiğini; bu çerçevede Bişkek ve Oş havalimanlarının modernizasyonu, karayolu rehabilitasyonu, baraj inşası, kentsel yolların yapılanması ve rehabilitasyonu gibi projelerin öne çıktığını aktardı. USLUEL, Avrasya bölgesinde genel olarak son derece aktif olan Türk firmalarının Kırgızistan'da daha çok iş üstlenmeye hazır olduklarını da vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:37 Kaynak: Bültenler

Ekonomi, Türkiye, Kırgızistan, Güncel
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