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Kırgızistan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi tecrübesini örnek almak istiyor - Son Dakika

Kırgızistan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi tecrübesini örnek almak istiyor

14.12.2021 19:24
Kırgızistan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi tecrübesini örnek almak istiyor

OSTİM ENERJİK Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik ve beraberindeki 20 iş insanı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

OSTİM ENERJİK Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik ve beraberindeki 20 iş insanı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ülkenin hidroelektrik ve yenilenebilir enerji potansiyelini yakından görmek için Bişkek'e gelen OSTİM heyeti için ikili görüşmeler çerçevesinde iş forumu düzenlendi.

İş forumda, Türk girişimciler, ülkenin yenilenebilir enerji potansiyeli ve fırsatlarıyla birlikte iş yapma koşulları ve yenilenebilir enerji alanındaki hukuki kolaylıkları getirecek mevzuat hakkında bilgilendirildi.

"Ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Çekme ve Destekleme Daire Başkanı Tolkunay Taalaybekova, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'a gelen OSTİM iş heyetine teşekkür ediyorum ve ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. OSTİM ile birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Taalaybekova, Kırgızistan ile Türkiye'nin her alanda yoğun iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Kırgızistan'da 300'den fazla Türk iş girişimci faaliyet gösteriyor. Türkiye, Kırgızistan'da 700 milyon dolarlık yatırım projeleriyle öne çıkıyor. Türkiye'yle birlikte gelecekte başarılı projeleri hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

OSTİM heyetini, Kırgız iş adamlarıyla birlikte dört ayrı vergiden muaf tutulacakları, ülkenin güneyindeki Batken bölgesine yatırım yapmaya davet eden Taalaybekova, "Bu iş görüşmesinin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki bilgi ve tecrübelerinin Kırgız paydaşlarına aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

OSTİM ENERJİK Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, bu görüşmelerin sonucunda iki ülke arasındaki ticari iş birliğini geliştirmeyi ve Kırgızistan'ın kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye-Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Sarılar da Türk iş insanlarının son yıllarda Kırgızistan'a yatırım konularındaki ilgisinin hayli arttığını belirterek, "Benim son 13 yılda gördüğüm kadarıyla Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerde en yüksek noktadayız. İş adamları olarak, Türk ve Kırgız ilişkilerini fırsata çevirmeliyiz." dedi.

İş forumda, Kırgızistan'dan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Yolsuzlukla Mücadele İş Konseyi Uzmanı Aydarbek Mambetkadırov, Avrasya İş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Uran Niyazaliyev, Küçük Hidroelektrik Santralleri Derneği Başkanı Elvira Borombayeva, Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Derneği Başkanı Kunduz Kırbaşeva da konuşma yaptı.

"Yatırımlarımızı ve tecrübelerimizi birleştirelim istiyoruz"

OSTİM ENERJİK Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a ikinci kez geldiğini hatırlatarak, "Kardeş ülke ile sadece kardeş bağı olmasın, yatırımlarımızı ve tecrübelerimizi birleştirelim istiyoruz." dedi.

Ülkeye ilk gelişinde yeterince elektrik enerjisinin üretilmediğini ve enerji alımlarıyla ilgili mevzuatın henüz düzenlemediğini gördüğünü hatırlatan Çelik, yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak Türkiye'de yıllar önce yapılan ve bitirilen teknoloji, yer, tarife ve mevzuat boyutlarıyla bilgi vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Ülkemizde kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde sıfır"

Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Derneği Başkanı Kunduz Kırbaşeva, ülkesinde kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payının yüzde sıfır olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük başarı sergilediğini, İzmir'den İstanbul'a araçla giderken buna bizzat şahit olduğunu anlatan Kırbaşeva, Kırgızistan olarak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi tecrübesini örnek almak istediklerini sözlerine ekledi.

Yenilenebilir Enerji, Kırgızistan, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi tecrübesini örnek almak istiyor - Son Dakika


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