Kırgızistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Macaristan üzerinden tahliye etmeye başladı - Son Dakika

Kırgızistan, Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'daki vatandaşlarını Macaristan Budapeşte Uluslararası Havalimanı üzerinden tahliye etmeye başladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının kapanması nedeniyle bu ülkeden ayrılmak isteyen 300 Kırgızistan vatandaşından 107'sinin otobüsle Ukrayna-Macaristan sınırına doğru Kiev'den ayrıldıkları bildirildi.

Tahliye çalışmasının, Kırgızistan'ın Macaristan Fahri Konsolosu Endre Erdos'un yardımlarıyla ve Kırgızistan'ın Macaristan Büyükelçiliği tarafından organize edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün 12 vatandaşın daha Polonya, Moldova ve Romanya'ya geçtikleri belirtildi.

Ukrayna'da bulunan 1357 Kırgız vatandaşından 680'inin konsoloslukta kaydı bulunuyor.