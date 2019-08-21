Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı
20 dakika önce
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:48 Kaynak: AA
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan
uyruklu şüpheli, İstanbul
'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'da adresini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.
Samsun'a getirilen zanlının, sevk edildiği adliyede gözaltı süresi uzatıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.
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