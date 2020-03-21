Kırgızistan vatandaşlarının tahliye çalışmaları başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan vatandaşlarının tahliye çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Kırgızistan vatandaşlarının tahliye çalışmaları başlıyor

6 saat önce

Rusya, Dubai ve Hindistan gibi ülkelerde kalan ve ülkelerine dönemeyen Kırgızistan vatandaşlarının tahliyesi Rusya üzerinden gerçekleşecek.

Kırgızistan vatandaşlarının tahliye çalışmaları başlıyor, System.String[]

Rusya, Dubai ve Hindistan gibi ülkelerde kalan ve ülkelerine dönemeyen Kırgızistan vatandaşlarının tahliyesi Rusya üzerinden gerçekleşecek.


Korona virüsünün yayılması nedeniyle Rusya'nın sınırları kapatması üzerine 130 Kırgızistan vatandaşı ülkesine geri dönemedi. Dubai ve Hindistan'da çalışan Kırgızistan vatandaşları da ülkesine dönemeyince bu kez Rusya, Dubai, Hindistan ve Kırgızistan arasında diplomasi trafiği başladı. Alınan kararlar doğrultusunda Rusya'daki 130 Kırgız vatandaşı başkent Bişkek'e uçakla tahliye edilecek. Dubai ve Hindistan'da bulunan yaklaşık 6 bin Kırgızistan vatandaşı da Rusya'nın havayolu şirketleri Aeroflot, Ural Havayolları ve Dubai'nin Fly Dubai havayolları ile başkent Bişkek ve Oş şehirlerine götürülecek. Bazı uçak seferlerinin Kırgızistan'a doğrudan seferler yapacağı bazılarının ise Rusya üzerinden transit aktarmayla Kırgızistan'a yolcuları götüreceği açıklandı. Tahliyelerin ise yarından itibaren başlatılacağı duyuruldu.


Kırgızistan tarafı ise şuana kadar vatandaşlarında korona virüsü taşıyan vaka olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılamadığını fakat tahliyeden önce sağlık testlerinin yapılacağını duyurarak bu kişilerin tümünün ülkeye dönünce karantina altında tutulacağını açıkladı. - BİŞKEK

Kırgızistan, Dubai, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:57 Kaynak: İHA

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