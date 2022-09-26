Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili 23-25 Mart 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent 'te yapılan sınır konulu müzakerelerde sorunun karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüme kavuşturulduğu bildirilmişti.

Kırgızistan Hükümeti Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında sınır belirleme heyetlerinin başkent Bişkek'te bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Özbekistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan ve Özbekistan arasında sınır belirleme konusunda protokol imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.