Kırgızistan ve Romanya'da mahsur kalan Türkler İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Kırgızistan ve Romanya'da mahsur kalan Türkler İstanbul'a getirildi

Kırgızistan ve Romanya'da mahsur kalan Türkler İstanbul'a getirildi THY korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını özel uçuşlar ile ülkeye getirmeye başladı.

Kırgızistan ve Romanya'da mahsur kalan Türkler İstanbul'a getirildi İSTANBUL - THY korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını özel uçuşlar ile ülkeye getirmeye başladı. Romanya ve Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar, öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na indi. Korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başlandı. THY, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden 195 uçuşla 25 bine yakın vatandaşın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Dev tahliye operasyonunda bugün Romanya ve Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. Öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaklara giren özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından yolcular otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları yurtlara götürüldü. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten gelen Türk vatandaşlarının İstanbul'da, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten gelen Türk vatandaşlarının ise Düzce'de bir yurtta karantinaya alınacağı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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