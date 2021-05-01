Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı - Son Dakika

Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı

01.05.2021 17:07
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı, System.String[]

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Kırgızistan'ın Batken şehrinde gerçekleştirdikleri toplantıdan "ateşkes" kararı çıktı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Kırgızistan'ın Batken şehrinde gerçekleştirdikleri toplantıdan "ateşkes" kararı çıktı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle 29 Nisan'da meydana gelen silahlı çatışmanın ardından hükümetler arası sınır belirleme komisyon toplantılarına başkanlık eden iki ülkenin istihbarat başkanları Batken şehrinde bir araya geldi.

"Tamamen ateşkes konusunda uzlaştık, askerler kışlalara geri çekilecek"

Taşiyev, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetler arası sınır belirleme komisyon toplantısında dört maddeden oluşan bir protokolün kabul edildiğini belirtti.

Kırgızistan ve Tacikistan halklarının çok zor bir kriz döneminden geçtiğini dile getiren Taşiyev, "Ateşkesin tamamen sağlanması ve askerlerin kışlalara geri dönmesi" konusunda uzlaştıklarını aktardı.

Taşiyev, "İki ülke olarak trajedi yaşadık. Bu dönemde bir arada görüşmek bizim için çok zordu. Ancak yine de devlet başkanlarımızın talimatları üzerine bir toplantı yaptık ve bu toplantıda, ateşkesin yanı sıra sınırın yakınında bulunan askerlerin daimi konuşlandıkları yerlerine çekilmesi konusunda bir anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Protokolde belirtilen kararların uygulanacağını umduğunu söyleyen Taşiyev, "Özellikle sınır bölgelerinde bugünden itibaren değerli komşularımızın ve Allah'ın izniyle bizim çabalarımızla ülkelerimizde istikrar ve barış olacaktır." dedi.

"Bu trajedi bir daha asla yaşanmamalıdır"

Yatimov ise bugün tüm sorun ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın talimatları üzerine bir araya geldiğimiz toplantı verimli geçti. Kırgız ve Tacik topraklarında barış ve istikrarın sağlanması konusunda temel anlaşmalara varıldı." diye konuştu.

Başarı sağlanabileceğini inandığını kaydeden Yatimov, "Tüm sorunları bir an önce çözeceğiz ve halklarımız her zamanki gibi dostluk ve karşılıklı anlayış içinde yaşayacak ve bölgede istikrar sağlanacaktır. Sınır bölgelerinde yaşanan bu trajedi bir daha asla yaşanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Yatimov, halkların birbirine çok yakın olduğunu vurgulayarak, "Politikacılar tüm sorunları yasal olarak çözmeli ve halklarına geleneksel bir dünyada dostluk içinde yaşama fırsatı vermelidir." dedi.

Bölgedeki karayolu trafiğe açıldı

Yerel haber kaynaklarında yer alan habere göre, iki ülke emniyet yetkililerin yaptığı görüşmelerin sonucunda sınır bölgesindeki karayolu trafiğe açıldı.

Böylece, Batken bölgesindeki Batken-İsfana şehirler arası yolunun trafiğe açıldığı ve araçların sorunsuz hareket ettiği aktarıldı.

Başkent Bişkek'te protesto

Batken bölgesindeki çatışmaları protesto etmek için Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalık, kendilerinin silah altına alınmasını ve bölgeye gönderilmesi talebinde bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Konseyi Sekretaryası, vatandaşların silah altına alınmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda 31 Kırgız vatandaşı hayatını kaybetmiş, 134 kişi ise yaralanmıştı.

Tacikistan tarafında ise 8 Tacik vatandaşı yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan, Tacikistan, Ateşkes, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı - Son Dakika


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