Kırgızistan ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanları bir araya geldi - Son Dakika

Kırgız-Tacik sınırında 27 Ocak'ta yaşanan silahlı çatışmaların ardından iki ülkenin Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanları Kırgızistan'ın Batken bölgesinde görüştü.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un gerçekleştirdikleri toplantıdan "görüşmelere devam etme" kararı çıktı.

İki ülkenin güvenlik yetkilileri, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ay önce çalışmalarına ara veren hükümetler arası sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarına devam etmesini kararlaştırdıklarını belirtti.

Kırgızistan ve Tacikistan sınırında vatandaşların birbirini taşlamasıyla başlayan gerginlik iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüş, 2 Tacikistan vatandaşı ve 21 asker yaralanmıştı.

Sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırdaki gümrük kapılarını kapatmıştı.