Kırgızistan yasta - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un imzaladığı kararnameyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için ilan edilen ulusal yas gününde devlet, kamu binalarında ve ülkenin dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Başkent Bişkek'teki Ulusal Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nda, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler dualarıyla anıldı. Ulusal yas günü nedeniyle televizyon ve radyolardaki eğlence programlarına ara verilen ülkede, salgın ile ilgili anılan önlemler kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle din görevlileri evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Ceenbekov, yas nedeniyle yayınladığı mesajda, "Bugün ülkemizdeki koronavirüs kurbanlarının anısına Ulusal Yas Günü ilan edildi. Dünyanın tüm ülkelerini içine alan bu hastalık, Kırgızistan'a çok fazla acı getirdi, kaybımız büyük. Kovid-19 mağdurların ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz, onları güçlü olmaya çağırıyoruz. Allah'tan sabır ve güç istiyoruz. Allah ölenlerimizi rahmet etsin." ifadelerini kullandı.

Ülkede Kurban Bayramı'nın yarın kutlanacağını anımsatan Ceenbekov, vatandaşların salgında yaşamını yitirenler için evlerinde dua edeceklerini kaydetti.

Ceenbekov, halkın sağlığı için mücadelenin henüz bitmediğini belirterek "Bu salgın hepimiz için bir test oldu. Hastalıkla mücadele ve halk sağlığını korumak, bizim için ulusal bir mücadeledir. Birlikten doğan güç, iyi koordine edilmiş ekip çalışması ve dayanışma yoluyla bu hastalığı kesinlikle yeneceğiz. Barış, birlik ve refah her zaman verimli topraklarımızda hüküm sürsün." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Konseyi, Kırgızistan'ın acısını paylaştı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) İstanbul'daki Genel Sekreterlik Binası önündeki üye ülke bayrakları yarıya indirildi.

Kırgızistan'da ilan edilen Ulusal Yas Günü sebebiyle Türk Konseyi Sekretaryası tüm üye ülkeler adına, teşkilatın kurucu üyesi Kırgızistan Cumhuriyeti'ne ve kardeş Kırgız halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Kovid-19'dan daha 17 kişi öldü

Öte yandan, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, Kovid-19 salgını nedeniyle devlet adamlarının yanı sıra çok sayıda sağlık görevlisinin de yaşamını yitirdiğini söyledi. Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 631 artarak 35 bin 143'e, ölü sayısının da 17 artışla 1364'e yükseldiğini kaydetti.

Salgının başladığı günden beri 24 bin 474 hastanın iyileştiğini aktaran Akmatova, ülke genelinde 9 bin 321 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Son bir hafta içinde vaka ve can kaybı sayısında hızlı düşüşün yaşandığı, hastanelerde boş yatakların bulunduğu yönünde duyuruların yapıldığı ülkede hükümet Kurban Bayram sonrası ilk olarak Türkiye ile Rusya'ya dış hat uçuşlarını başlatmayı planlıyor.